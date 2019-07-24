اعلان شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة ( الاجتماع الأول )

بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة عبدالله سعد محمد أبومعطي للمكتبات دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول). مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة غير العادية فندق كورت يارد ماريوت في مدينة الرياض طريق الملك خالد رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/XrfT9gQts1z تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1440-12-20 الموافق 2019-08-21 وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 18:30 حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية صحيحاً بحضور 50 % على الأقل من مساهمي الشركة أصالة أو وكالة، وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره 25% على الأقل من مساهمي الشركة أصالة أو وكالة. جدول الاعمال وفق جدول الاعمال المرفق نموذج التوكيل التصويت الالكتروني علماً بانه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم السبت 16 / 12 / 1440هـ الموافق 17 / 08 / 2019م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa معلومات اضافية - يرجى من المساهمين الذين لن يتمكنوا من الحضور لاجتماع الجمعية في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من (غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة (وفق صيغة التوكيل المرفقة) مع تصديقها من إحدى الغرف التجارية الصناعية (متى كان المساهم منتسباً لإحداها أو إذا كان المساهم شركة أو شخصية اعتبارية)، أو أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة، شريطة أن يكون للمساهم الذي يوكل غيره حساب لدى البنك الذي يقوم بالتصديق أو الشخص المرخص له، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

- وعلى المساهم او وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وارساله الى عنوان الشركة التالي:

الرياض حي الفوطة شارع إبراهيم الطاسان او عن طريق الفاكس 0114010046 او البريد الالكتروني للشركة investorrelations@abomoati.com.

- وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وإبراز أصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإنهاء إجراءات تسجيلهم ، وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع ، علماً أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

- وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الهاتف رقم (0114010113) او البريد الإلكتروني للشركة investorrelations@abomoati.com