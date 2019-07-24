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الشرقية للتنمية تقلص خسائرها إلى 719 ألف ريال بالربع الثاني

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الرياض ـ مباشر: تراجعت خسائر الشركة الشرقية للتنمية 56.58 بالمائة في الربع الثاني من 219، مقارنة بالربع المماثل من 2018، وهبطت الخسائر 1.36 بالمائة مقارنة بالربع السابق.

وكشفت البيانات الأولية للشركة على "تداول" اليوم الأربعاء، تراجع صافي الخسائر إلى 719.39 ألف ريال، بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل نحو 1.66 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت الشركة تراجع صافي الخسارة إلى تقليص النفقات التشغيلية بعد إيقاف النشاط الزراعي، وتخفيض المصاريف الإدارية، بعد تقليص عدد الموظفين، إلى جانب ارتفاع الإيرادات الأخرى، الناجم عن بيع بعض الأصول.

ونوهت الشركة، إلى أنه نظرا لإيقاف الشركة لكافة أنشطتها التشغيلية، فإنه لا توجد أية مبيعات أو إيرادات بالربع الثاني من 2019.

وعلى مستوى النصف الأول، تراجعت خسائر الشركة 58.8 بالمائة، إلى نحو 1.45 مليون ريال، مقابل نحو 3.5 مليون ريال بالنصف الأول من العام الماضي.

وقلصت الشركة خسائرها 60.8 بالمائة بالربع الأول من 219، إلى 729.3 ألف ريال، مقابل 1.86 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

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