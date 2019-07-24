إعلان إلحاقي من صندوق الجزيرة موطن ريت بخصوص اعلان شركة الجزيرة للأسواق المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق موطن ريت للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019م