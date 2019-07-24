إعلان إلحاقي من صندوق الجزيرة موطن ريت بخصوص اعلان شركة الجزيرة للأسواق المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق موطن ريت للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019م

بند توضيح مقدمة اعلان شركة الجزيرة للأسواق المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق موطن ريت للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019م تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-10-20 الموافق 2019-06-23 التغير الحاصل على التطوير - ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الخميس بتاريخ 24/10/1440هـ الموافق 27/6/2019م ( نهاية يوم التداول بتاريخ 22/10/1440هـ الموافق 25/06/2019م). الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد اثر مالي
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