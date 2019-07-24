تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019م (ستة أشهر)

بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب إنخفاض صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى إنخفاض نسبة هامش ربح المحروقات بالرغم من إرتفاع اسعار البيع بالإضافة إلى إرتفاع تكاليف التمويل الناتج عن تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم (16) وكذلك إرتفاع المصاريف العمومية والإدارية وإنخفاض الإيرادات الأخرى . وذلك على الرغم من إرتفاع المبيعات بنسبة 13.53% (مما كان له الأثر في إرتفاع مجمل الربح وصافي الربح من العمليات الرئيسية) وإرتفاع إيرادات الإستثمارات. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب إنخفاض صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى إنخفاض نسبة هامش ربح المحروقات بالرغم من إرتفاع اسعار البيع بالإضافة إلى إرتفاع تكاليف التمويل وشمول الربع السابق على التعويض الذي حصلت عليه الشركة والخاص بقضية أرض حفر الباطن. وذلك على الرغم من إرتفاع المبيعات بنسبة 5.72% (مما كان له الأثر في إرتفاع مجمل الربح وصافي الربح من العمليات الرئيسية) وإرتفاع إيرادات الإستثمار وإنخفاض المصاريف البيعية والتسويقية. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب إنخفاض صافي الربح للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي إلى إنخفاض نسبة هامش ربح المحروقات بالرغم من إرتفاع اسعار البيع بالإضافة إلى إرتفاع تكاليف التمويل الناتج عن تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم (16) وكذلك إرتفاع المصاريف العمومية والإدارية. وذلك على الرغم من إرتفاع المبيعات بنسبة 17.47% (مما كان لها الأثر في إرتفاع مجمل الربح وصافي الربح من العمليات الرئيسية) وإرتفاع الإيرادات الأخرى. طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة أُعيد تبويب بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة بما يتماشي مع تبويب السنة الحالية نتيجة لتعديل الغرض من إقتناء المحفظة الإستثمارية. معلومات اضافية نظراً لتطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 (عقود الإيجار) تم التعديل علي الأرصدة الإفتتاحية لعام 2019م حسب مايسمح به المعيار.
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