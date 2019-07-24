بوينج تتحول للخسائر في الربع الثاني مع هبوط 35% بالإيرادات

مباشر: تحولت شركة بيونج إلى الخسائر في الربع الثاني من العام الجاري، مع انخفاض الإيرادات بنحو 35 بالمائة على خلفية التكاليف الناجمة عن حادثي الطائرتين المنكبوتين في إندونيسيا وإثيوبيا واللتان تسببا في مقتل 346 شخصاً.

وكشفت نتائج الأعمال الفصلية الصادرة عن الشركة الأمريكية العاملة في مجال الطيران، اليوم الأربعاء، أنها سجلت خسائر بقيمة 2.94 مليار دولار (5.21 دولار لكل سهم) خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران مقابل أرباح 2.20 مليار دولار (3.73 دولار للسهم الواحد) في الربع المماثل من العام الماضي.

أما نصيب السهم من الخسائر المعدلة بعد استبعاد البنود غير المتكررة فبلغ 5.82 دولار مقابل التوقعات البالغة 6.69 دولار خلال الربع الثاني.

وبالنسبة لإجمالي إيرادات شركة بوينج، فتراجعت بنحو 35 بالمائة لتصل إلى 15.75 مليار دولار في الربع المنتهي في يونيو/حزيران الماضي مقابل 24.26 مليار دولار المسجلة في الربع المماثل من 2018.

وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن تبلغ إيرادات الشركة الأمريكية 15.05 مليار دولار في الربع الماضي.

وأوضحت بيونيج أنها تحملت رسوم والتكاليف بقيمة 4.9 مليار دولار بسبب وقف استخدام الطائرات من طراز "ماكس 737" والعمل على ضمان الأمن والسلامة.

وأظهرت نتائج الأعمال أن إيرادات الطائرات التجارية هبطت بنحو 66 بالمائة خلال الربع المنتهي في يونيو/حزيران على أساس سنوي إلى 4.72 مليار دولار وهو أقل من التوقعات البالغة 6.61 مليار دولار.

ويأتي هذا الهبوط على خلفية تراجع معدل التسليم بنحو 54 بالمائة إلى 90 طائرة في الأشهر من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران مقابل 194 طائرة تم تسليمها في الربع نفسه من 2018.

فيما صعدت إيرادات قطاع الدفاع والفضاء والأمن بنحو 8 بالمائة إلى 6.61 مليار دولار لتهزم التوقعات التي كانت تشير إلى عوائد بقيمة 6.51 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة "دينيس مويلنبرج" خلال نتائج الأعمال: "هذه بمثابة لحظة حاسمة بالنسبة لبوينج ولا نزال نركز على القيم الثابتة المتمثلة في السلامة والجودة والنزاهة مع الإشارة إلى العمل على إعادة طائرات ماسكس 737 إلى الخدمة بأمان".

وكان سهم بوينج أغلق جلسة أمس داخل النطاق الأحمر بتراجع هامشي 0.09 بالمائة عند 373.07 دولار كما تشير العقود المستقبلية إلى أنه سوف يستهل جلسة اليوم على خسائر كذلك.