"كاتربيلر" تُسجل أرباحاً أقل من التوقعات في الربع الثاني

مباشر: انخفضت أرباح "كاتربيلر" في الربع الثاني من العام الجاري، كما سجلت تراجعاً في الإيرادات بعكس التوقعات.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة الأمريكية العاملة في قطاع التصنيع اليوم الأربعاء أنها سجلت صافي أرباح بقيمة 1.62 مليار دولار في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، مقابل 1.70 مليار دولار في الفترة المماثلة العام الماضي.

وبلغ نصيب سهم "كاتربيلر" من الأرباح 2.83 دولار في الربع الثاني من 2019، وهو مستوى أقل من توقعات المحللين بأن تُسجل 3.12 دولار.

وعلى صعيد إيرادات "كاتربيلر" فإنها سجلت 14.432 مليار دولار في الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران، مقابل 14.011 مليار دولار في فترة المقارنة من 2018.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن إيرادات "كاتربيلر" ستزيد إلى مستوى 14.435 مليار دولار.

وانخفضت إيرادات "كاتربيلر" من مبيعات أدوات النقل والطاقة بنسبة 4 بالمائة إلى 5.48 مليار دولار.

ولكن على الجانب الآخر، ارتفعت إيرادات الشركة من مبيعات أدوات صناعات البناء إلى 6.46 مليار دولار في الربع الماضي مقابل مستوى 6.17 مليار دولار في 2018.

وخفضت الشركة تقديرات الأرباح إلى السهم عن إجمالي العام الجاري حيث ترى أنها ستتراوح بين 12.06 دولار إلى 13.06 دولار، مقابل التوقعات السابقة بأن تُسجل 12.24 دولار.