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تعلن الشركة الشرقية للتنمية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

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تعلن الشركة الشرقية للتنمية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر ) تعلن الشركة الشرقية للتنمية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )
بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب الانخفاض في صافي الخسائر خلال هذ االربع مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق الى ما يلي :

اولا تقليص نفقات الشركة التشغيلية بعد ايقاف النشاط الزراعي حيث كان يحقق هذا النشاط خسائر تشغيلية نتيجة تخفيض الانتاج تمهيدا للايقاف التام الذي يتماشى مع توجه وزارة الزراعه .

ثانيا تخفيض المصاريف الادارية والذي يتمثل في تقليص عدد موظفي الشركة .

ثالثا ارتفاع في الايرادات الاخرى ناجمة عن بيع بعض أصول الشركة .

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب الانخفاض في صافي خسائر الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق الى تخفيض عدد الموظفين بشكل واضح وملحوظ مما انعكس على تخفيض مصاريف الشركة الادارية . يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب الانخفاض في صافي الخسائر خلال هذ االربع مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق الى ما يلي :

اولا تقليص نفقات الشركة التشغيلية بعد ايقاف النشاط الزراعي حيث كان يحقق هذا النشاط خسائر تشغيلية نتيجة تخفيض الانتاج تمهيدا للايقاف التام الذي يتماشى مع توجه وزارة الزراعه .

ثانيا تخفيض المصاريف الادارية والذي يتمثل في تقليص عدد موظفي الشركة .

طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تمت اعادة تبويب بعض ارقام المقارنات لتتماشى مع المعايير الدولية معلومات اضافية بدأت الشركة بتطبيق المعيار الدولي رقم 16 للتقارير المالية ابتداء من الاول من يناير 2019 دون ان يكون للمعيار أي اثر جوهري على نتائج الشركة .

نظرا لايقاف الشركة لكافة انشطتها التشغيلية ، لذا فانه لا يوجد اي مبيعات / ايرادات في هذا الربع وهو نفس الحال في الربع الماضي ولذلك تظهر الايرادات بقيمة صفر .

مباشر (اقتصاد)

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