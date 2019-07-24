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العمل الأردنية تعلن عن فرص عمل بالسعودية والكويت

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العمل الأردنية تعلن عن فرص عمل بالسعودية والكويت العمل الأردنية تعلن عن فرص عمل بالسعودية والكويت

مباشر: أعلنت وزارة العمل الأردنية، اليوم الأربعاء،عن توفر فرص عمل بالسعودية والكويت.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أنه يتوافر في إحدى الفنادق بالكويت وظائف "طهاة، جرسون، مدير لقسم الأغذية والمشروبات، مسؤول حفلات، مدير تدبير الغرف، موظفة استقبال، مسؤول أو مسؤولة تسويق" برواتب ومكافآت مجزية شريطة إجادة اللغة الإنجليزية.

وأضافت أنه يتوفر بإحدى المستشفيات في المملكة العربية ، وظائف "مدير عام، مدير تنفيذي، نائب مدير تنفيذي، رئيس قسم مختبرات، رئيس قسم أشعة، مدير موارد ومخازن، مدير مالي ، مشرف شؤون مالية".

ودعت الوزارة الراغبين بالتقدم لهذه الوظائف إلى إرسال السير الذاتية عبر البريد الإلكتروني out.emp@mol.gov.jo، مع تحديد اسم الوظيفة المتقدم إليها، مشيرة إلى أن التقديم يستمر لمدة أسبوع بدءًا من اليوم.

 

 ترشيحات..

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مباشر (اقتصاد)

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