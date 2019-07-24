تقرير: انقسام بالمركزي الياباني حول مستقبل السياسة النقدية

مباشر: ذكرت تقارير صحفية أن هناك انقسام داخل البنك المركزي في اليابان بشأن الاتجاه إلى مزيد من التيسير النقدي في الأسبوع المقبل أو التأجيل لحين وضوح الرؤية.

ونقلت وكالة رويترز عن أشخاص مطلعون على الأمر، اليوم الأربعاء، قولهم أنه لم يحدث توافق للآراء داخل البنك المركزي في اليابان بشأن خطوته في اجتماعه الأسبوع المقبل، وأنه سيعتمد بشكل كبير على قرار البنك المركزي الأوروبي في الأسبوع الجاري واستجابة السوق.

ويعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماع سياسته النقدية غداً، وسط توقعات تخفيض معدل الفائدة.

وأضافت المصادر: "مع تعويض الطلب المحلي القوي ضعف الصادرات، فإن العديد من مسئولي المركزي الياباني لا يرون وجود حاجة ملحة لتكثيف دعم السياسة النقدية، مفضلين بدلاً من ذلك توفير الذخيرة المحدودة حينما يواجه الاقتصاد مشاكل أكبر".

وعلى الجانب الآخر، هناك تخوفات من جانب المسؤوليين حيث يروا أن عدم التحرك في الوقت الذي يخفض فيه الشركاء الأوروبيين والأمريكيين معدلات الفائدة أو يلمحون لذلك يؤدي إلى ارتفاع الين الذي من شأنه أن يضر بالصادرات.

وصرح أحد المصادر بأن التعهد بالإبقاء على معدلات الفائدة متراجعة لفترة أطول لن يكون بنفس الفاعلية مع حقيقة أن الأسواق تتوقع بالفعل الإبقاء على معدلات الفائدة منخفضة عند أدنى مستوياتها.

وتابع: "يخشى البعض في بنك اليابان من أن السعي لإرضاء الأسواق بالعبث في الصياغة يمكن أن يأتي بنتائج عكسية ويؤدي إلى ارتفاع الين ".