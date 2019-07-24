"دايملر" تتكبد خسائر 1.2 مليار يورو في 3 أشهر

مباشر: سجلت شركة "دايملر" خسائر في الربع الثاني من العام الجاري بفعل تكاليف استثنائية وتباطؤ صناعة السيارات عالمياً، فيما حققت زيادة في الإيرادات.

وأظهرت نتائج أعمال شركة تصنيع السيارات الألمانية، اليوم لأربعاء، أنها سجلت صافي خسائر بقيمة 1.24 مليار يورو في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، مقابل أرباح بقيمة 1.83 مليار يورو في فترة المقارنة.

وقالت "دايملر" إن الخسائر جاءت بفعل تكاليف استثنائية بنحو 4.2 مليار يورو في الربع الثاني على خلفية غرامات متعلقة بالانبعاثات من سيارات الديزل بالإضافة إلى استدعاء السيارات بسبب عيوب في الوسائد الهبوائية الخاصة بشركة "تاكاتا".

أما على صعيد الإيرادات فإنها سجلت زيادة إلى مستوى 42.65 مليار دولار في الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران، مقابل إيرادات بقيمة 40.75 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وشهدت "دايملر" زيادة في إيرادات كل أسواقها الرئيسية، في حين استقرت في السوق الأوروبي على الرغم أنه أعلى سوق من حيث الإيرادات عند 17.23 مليار يورو.

وانخفضت مبيعات "مرسيدس بينز" التابعة بنحو 3 بالمائة إلى 575.6 ألف سيارة في فترة الـ3 أشهر المنتهية في الشهر الماضي.

أما إجمالي عدد السيارات التي باعتها "دايملر" في الربع الثاني فسجلت انخفاضاً بنحو 1 بالمائة عند 821.7 ألف سيارة.

وأكدت الشركة على أنها ستتقدم بالتفاصيل حول تخفيضات التكاليف المحتملة في اجتماعها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وبحلول الساعة 11:15 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سهم "دايملر" بنحو 3.3 بالمائة.