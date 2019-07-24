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إنفوجرافيك.. أغلى 10 مدن خليجية بتكاليف المعيشة

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إعداد وتصميم: السيد جمال وأحمد عبدالمنعم

الرياض مباشر: تصدرت مدينة دبي الإماراتية قائمة أغلى المدن الخليجية في تكاليف المعيشة خلال العام 2019؛ وفقاً لمؤشر تكلفة المعيشة الصادر حديثاً عن قاعدة بيانات Numbeo العالمية.

وتواجدت دبي بالمرتبة 115 عالمياً بالمؤشر بحصولها على 68.72 نقطة، بواقع 11.816 درهما (3.21 ألف دولارا) للأسرة المكونة من 4 أشخاص في الشهر الواحد بدون تكاليف الإيجار.

ويقيس المؤشر تكاليف المعيشة وفقاً لعدة معايير؛ أبرزها متوسط الأسعار في المطاعم والأسواق ومتاجر الأغذية، والإيجارات ووسائل التنقل، وغير ذلك من خلال بيانات جمعت مباشرة من المتاجر والشركات ومصادر رسمية.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي ترتيب أعلى 10 مدن خليجية في تكاليف المعيشة حتى منتصف العام الجاري:

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