محدث..28 صفقة خاصة بالسوق السعودي قيمتها 385 مليون ريال

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء تنفيذ 28 صفقة خاصة، على عدد من الأسهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 385 مليون ريال.

ووفقاً لبيانات "تداول" تم تنفيذ أكبر الصفقات من حيث القيمة على سهم شركة "الراجحي" بقيمة بلغت 57.4 مليون ريال، بسعر 71.2 ريال.

وكانت ثاني أعلى الصفقات على سهم "سابك" وبلغت قيمتها 53.86 مليون ريال، وتم تنفيذ الصفقة عند سعر 109 ريالات.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: سعر آخر صفقة، وأعلى أو أدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات.

بينما تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: كمية الأسهم المتداولة، وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المتداولة.