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اليورو يتراجع لأدنى مستوى في شهرين مع بيانات اقتصادية سلبية

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اليورو يتراجع لأدنى مستوى في شهرين مع بيانات اقتصادية سلبية اليورو يتراجع لأدنى مستوى في شهرين مع بيانات اقتصادية سلبية

مباشر: تراجع اليورو لأدنى مستوى في نحو شهرين خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع بيانات قاتمة بشأن الوضع الاقتصادي في ألمانيا ومنطقة اليورو بصفة عامة

وكشفت بيانات مخيبة للآمال بشأن النشاط الصناعي في منطقة اليورو وألمانيا اليوم أداءً ضعيفاً قد يؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي.

وفي واحدة من أسوأ قراءات الانكماش منذ عام 2009، سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي في ألمانيا 43.1 نقطة خلال الشهر الجاري وهي أدنى قراءة في نحو 7 سنوات.

وبالنسبة للنشاط الصناعي في منطقة اليورو فسجل أضعف قراءة في نحو سبع سنوات كذلك عند 46.4 نقطة المسجلة هذا الشهر مقابل 47.6 نقطة في الشهر الماضي.

ومن جهة أخرى، يترقب المستثمرون نتائج اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي غداً الخميس واجتماع الفيدرالي في الأسبوع المقبل.

وكان صندوق النقد الدولي قام بخفض تقديرات لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام بنحو 0.1 بالمائة إلى 3.2 بالمائة والتي من شأنها أن تكون أضعف وتيرة ارتفاع في نحو عقد من الزمن.

ولامست العملة الأوروبية الموحدة مستوى 1.1123 دولار في أعقاب البيانات لتكون عند أدنى مستوى منذ أواخر شهر مايو/آيار الماضي، قبل أن يتعافى قليلاً.

وبحلول الساعة 10:43 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو مقابل العملة الأمريكية عند 1.1147 دولار.

وتراجعت العملة الأوروبية الموحدة مقابل نظيرتها اليابانية بنحو 0.2 بالمائة مسجلة 120.44 ين كما هبطت أمام العملة البريطانية بنسبة 0.4 بالمائة لتسجل 0.8931 إسترليني.

مباشر (اقتصاد)

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