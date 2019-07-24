مكتب التحقيقات الفيدرالية: الصين تحاول الوصول للهيمنة الاقتصادية بالسرقة

مباشر: قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية لأعضاء مجلس الشيوخ إن الصين تبذل جهود شاملة للهيمنة الاقتصادية عن طريق السرقة، وسط ما يزيد عن 1000 تحقيق يتم إجرائه بشأن سرقة الملكية الفكرية تعود كلها تقريباً إلى الصين.

وأضاف كريستوفر وراي أمام لجنة العدل في مجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء، أنه لا توجد دولة تفرض تهديداً أكثر حدة لمكافحة التجسس في الوقت الحالي مثلما تفعل الصين.

وتابع: "الصين تحاول سرقة طريقها للهيمنة الاقتصادية على حسابنا، يعد ذلك تهديد متعمق وواسع، ويؤثر بشكل أساسي على كل صناعة في هذه الدولة".

وأكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية أن الشركات الصينية ليست مستقلة عن الحزب الشيوعي الصيني، وأن البلاد تستخدم الوسائل القانونية وغير القانونية بما في ذلك القرصنة، والحصول على المعلومات من طلاب الدراسات العليا الصينيين في الجامعات الأمريكية والشراكات مع الشركات الأمريكية.

ويرى واري أن هذا لا يعني أنهم لا يجب أن يتعاملون مع الصينيين، "لكن قادة الأعمال والجامعات وغيرهم بحاجة إلى أن يكونوا منتبهين للمخاطر".

ومن جانبها رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تصريحات وراي باعتبارها "اتهامات لا أساس لها"، قائلاً "نحن لا نسرق أو نراقب أو نكذب".