النفط العراقية: تعهد إيراني بحُرية الملاحة بالخليج العربي ومضيق هرمز

مباشر: كشف نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة وزير النفط، عن تطمينات إيرانية قدمها الرئيس الإيراني حسن روحاني للوفد العراقي برئاسة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي حول ضمان حرية حركة الملاحة الآمنة في الخليج العربي، ومضيق هرمز، وخليج عمان.

وقال الوزير ثامر عباس الغضبان؛ وفقاً لبيان لوزارة النفط إن الرئيس الإيراني أكد للوفد العراقي احترام القانون الدولي الذي يضمن حرية الملاحة الدولية.

وأضاف الغضبان، الذي رافق رئيس الوزراء في زيارته لطهران: "لقد لمسنا تطابقاً في وجهات النظر حول ضرورة ضمان حرية حركة ناقلات النفط، والسفن التجارية في مياه الخليج العربي ومضيق هرمز، واحترام القانون الدولي الذي يضمن حرية الملاحة لجميع دول العالم وخصوصاً دول المنطقة".

ولفت الوزير، إلى أن جميع الأطراف تؤكد على عدم تصعيد وتأزيم المواقف الذي ينعكس سلباً على المنطقة، واللجوء بدلاً من ذلك إلى حل المشاكل العالقة بالحوار الهادئ البناء، وهذه تعد خطوة ومؤشراً إيجابياً.

وأشار الغضبان، إلى الدور الذي يقوم به العراق من أجل تقريب وجهات النظر، ونزع فتيل الأزمة في المنطقة.

وشدد، على أهمية مضيق هرمز في حركة ومرور ناقلات النفط لدول المنطقة والعالم، التي تصل بمعدلاتها اليومية إلى أكثر من 18 مليون برميل يومياً.

ويُصدِّر العراق عبر مضيق هرمز النفط الخام بمعدلات تصل ما بين 3.4 و3.5 مليون برميل يومياً، فضلاً عن تصدير الغاز السائل ومكثفات الغاز؛ وفقاً لوزير النفط.

وأكد رئيس الوزراء العراقي، خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، الالتزام بسيادة الملاحة الآمنة والحرة في المياه والممرات المائية الدولية؛ بما في ذلك في الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان وفق القانون والاتفاقيات الدولية.

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