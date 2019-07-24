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تباطؤ نمو المعروض النقدي في منطقة اليورو خلال يونيو

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تباطؤ نمو المعروض النقدي في منطقة اليورو خلال يونيو تباطؤ نمو المعروض النقدي في منطقة اليورو خلال يونيو

مباشر: تباطأ نمو المعروض النقدي لدى منطقة اليورو بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي، وسط استقرار معدل القروض الممنوحة للأسر والشركات غير المالية.

وكشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن معدل نمو المعروض النقدي الأوسع (إم 3) السنوي لدى منطقة اليورو تباطأ إلى 4.5 بالمائة خلال شهر يونيو/حزيران الماضي مقابل 4.8 بالمائة المسجلة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن المعروض النقدي بمنطقة اليورو سوف ينمو بنسبة 4.6 بالمائة في الشهر الماضي.

وبالنسبة للمعدل السنوي لنمو القروض الممنوحة للأسر فاستقر عند 3.3 بالمائة خلال شهر يونيو/حزيران الماضي وهي نفس قراءة الشهر السابق له.

وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن يتباطأ نمو القروض الخاصة إلى 3.2 بالمائة في الشهر المنقضي.

كما ظل المعدل السنوي للقروض الممنوحة للشركات غير المالية ثابتاً عند 3.8 بالمائة في الشهر الماضي دون تغيير عن الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 10:34 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفضت العملة الأوروبية الموحدة مقابل نظيترها الأمريكية بنسبة هامشية 0.07 بالمائة ليسجل اليورو 1.1144 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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