"تداول": صفقة خاصة على "سابك" بأعلى من سعر التداول

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، تنفيذ صفقة خاصة على سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، بأعلى من مستويات تداول السهم خلال الجلسة.

ووفقاً لبيانات "تداول"، بلغت قيمة الصفقة 9.85 مليون ريال، من خلال 85.93 ألف سهم، وتم التنفيذ عند سعر 114.60 ريال.

وتم تداول سهم "سابك"، خلال جلسة الأربعاء، بين مستويات 110.20 ريال و109 ريالات؛ وهو أعلى وأدنى سعر للسهم على التوالي.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: سعر آخر صفقة، وأعلى أو أدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات.

بينما تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: كمية الأسهم المتداولة، وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المتداولة.