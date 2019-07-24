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تعليم اللغة الصينية يبدأ رسميا بمدارس الإمارات في العام الدراسي المقبل

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تعليم اللغة الصينية يبدأ رسميا بمدارس الإمارات في العام الدراسي المقبل تعليم اللغة الصينية يبدأ رسميا بمدارس الإمارات في العام الدراسي المقبل

وصرحت وزارة التربية والتعليم الإماراتية، "إنه بسبب التطور التاريخي في العلاقات بين الإمارات والصين فإن هناك نموا متزايدا من الإماراتيين لتعليم وفهم اللغة والثقافة الصينية"، بحسب مانقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأوضحت أن منهاج اللغة الصينية سيطبق ابتداء من العام الدراسي 2019-2020، وسيشمل طلاب الصف السابع حتى الثاني عشر على أن يتم التطبيق في المرحلة الأولى على 60 مدرسة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن مستويات اللغة الصينية التي ستطبق في المناهج الدراسية الإماراتية ستكون موائمة لاختبارات المهارة المعتمدة والموحدة للغة الصينية والتي يُطلق عليها اسم "هانيو شويبنغ كاوشي"، إضافة إلى "الإطار الأوروبي المرجعي العام للغات".

وأكدت الوزارة أنها تخطط لاستقطاب 150 مدرس لغة صينية العام الدراسي القادم، مضيفة أنه يجري حاليا تطوير المواد التعليمية.

ونوهت إلى أنه خلال السنوات الثلاث القادمة، ابتداء من سبتمبر/أيلول القادم سيتم تنفيذ ومراقبة وتقييم البرنامج للتأكد من فاعليته.

وقالت إنها تسعى إلى بناء أساس صلب لمفردات ومهارات التواصل في اللغة الصينية من خلال دمج اللغة والمحتوى بالعناصر الثقافية..كما تخطط لتأسيس "مركز صيني" في مقرّها، مؤكدة أن "هناك حاجة لتأسيس مركز من هذا النوع وذلك حتى يكون بإمكان الخبراء الصينيين مراقبة وتقييم مراحل تطبيق المنهج".

SputnikNews

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