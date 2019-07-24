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النشاط الصناعي في ألمانيا يتراجع لأدنى مستوى بـ7 سنوات

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النشاط الصناعي في ألمانيا يتراجع لأدنى مستوى بـ7 سنوات النشاط الصناعي في ألمانيا يتراجع لأدنى مستوى بـ7 سنوات

مباشر: تراجع النشاط الصناعي في ألمانيا إلى أدنى مستوى في نحو 7 سنوات خلال الشهر الجاري، في إشارة إلى الضغوط المتزايدة على أكبر أوروبي.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة ماركت للأبحاث، اليوم الأربعاء، أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي تراجع إلى 43.1 نقطة خلال شهر يوليو/تموز الجاري بالقراءة الأولية، مقابل 45 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن النشاط الصناعي في أكبر اقتصاد أوروبي سوف يرتفع إلى 45.1 نقطة هذا الشهر.

وتعتبر قراءة النشاط الصناعي بألمانيا خلال هذا الشهر هي الأدنى في نحو 84 شهراً كما أنها تمثل واحدة من أسوأ قراءات الانكماش المسجلة منذ عام 2009.

ويُعد مستوى 50 نقطة هو الحد الفاصل بين التوسع والانكماش في النشاط.

ورغم أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي بألمانيا لا يزال يشهد توسعاً لكنه تقلص إلى مستوى 55.4 نقطة هذا الشهر وهي أدنى قراءة في شهرين، ومقابل 55.8 نقطة المسجلة في الشهر الماضي.

ووفقاً للتقديرات، فكان من المتوقع أن يسجل النشاط الخدمي في ألمانيا 55.3 نقطة خلال الشهر الجاري.

وبالنسبة لمؤشر مديري المشتريات المركب (والذي يضم النشاط الصناعي والخدمي معاً)، فسجل خلال يوليو/تموز أدنى مستوى في نحو 4 أشهر عند 51.4 نقطة مقارنة مع 52.6 نقطة المسجلة في يونيو/حزيران.

وبحسب البيانات، فإن أداء مؤشر مديري المشتريات يوضح أن الاقتصاد الألماني تحت ضغوط متزايدة.

وأظهرت البيانات أن توفير الوظائف في الوقت نفسه تباطأ لأضعف مستوى منذ أبريل/نيسان 2015.

وبحلول الساعة 10:18 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة هامشية 0.09 بالمائة ليسجل 1.1142 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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