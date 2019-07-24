الصين تتهم الولايات المتحدة بتقويض الاستقرار العالمي

مباشر: اتهمت الصين الولايات المتحدة بتقويض الاستقرار العالمي، مع إصدار بكين أول وثيقة دفاع بيضاء منذ أن بدأ الرئيس الصيني برنامج الإصلاح العسكري في 2015.

وقالت الوثيقة التي تحمل عنوان "الدفاع الوطني الصيني في العصر الجديد" إن الولايات المتحدة أثارت منافسة بين الدول الكبرى، مشيرة إلى أن نظام الأمن الدولي يُقوض بزيادة الهيمنة والقوة والأحادية والصراعات الإقليمية المستمرة والحروب.

وتأتي تلك الانتقادات من جانب الصين بالتزامن مع التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، حيث يوجد حرب تعريفات جمركية متبادلة منذ أكثر من عام.

وفي العام الماضي أصدرت إدارة الرئيس دونالد ترامب تقرير اتهمت الصين فيه بالعدوان الاقتصادي في أعقاب قرار البنتاجون وصف الصين فيه على أنها منافس استراتيجي.

وترى الوثيقة أن الوضع في بحر الصين الجنوبي مستقر ويتحسن بشكل عام لأن دول المنطقة تدير المخاطر والاختلافات بشكل صحيح.

كما ذكرت أن الولايات المتحدة تعزز أيضا تحالفاتها العسكرية في آسيا والمحيط الهادي مما يزيد من تعقيد الامن الاقليمي.

وأوضح التقرير أن الإنفاق العسكري الصيني كنسبة مئوية من إجمالي الناتج انخفض إلى 1.26 بالمائة في 2017، مقارنة مع أعلى مستوياتها في 1979 حينما بلغت 5.43 بالمائة.