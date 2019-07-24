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بيان من الجيش الأمريكي بشأن قواته في السعودية (فيديو)

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بيان من الجيش الأمريكي بشأن قواته في السعودية (فيديو) بيان من الجيش الأمريكي بشأن قواته في السعودية (فيديو)

وقالت قيادة سلاح الجو في القيادة الوسطى الأمريكية "سانتكوم"، في بيان لها، أمس الثلاثاء: "نعمل عن قرب مع من أجل تعزيز قدرات قاعدة الأمير سلطان الجوية (على بعد نحو 80 كم عن العاصمة الرياض)".

وأضافت: "يعمل الآن أكثر من 25 خبيرا أمريكيا لبناء إمكانات من شأنها تطوير إجراءات الحماية والأمن في قاعدة الأمير سلطان، وذلك في إطار تعاون البلدين من أجل ضمان الاستقرار للمنطقة والأمن فيها".

​ولم تعقب الرياض على البيان الأمريكي، غير أن السعودية أعلنت السبت الماضي، بقرار من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، موافقتها على استقبال قوات أمريكية على أراضيها، بهدف تعزيز العمل المشترك من أجل الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها.

وتشهد المنطقة توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم عام 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لإيران باستهداف منشآت لها عبر جماعة الحوثي اليمنية.

SputnikNews

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