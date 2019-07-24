البلدية السعودية تعلق على أنباء تحديد رسوم العمل 24 ساعة

الرياض – مباشر: أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمملكة العربية السعودية، إيضاحاً بشأن ما يتم تداوله حول رسوم الترخيص للمحال التجارية التي ستعمل 24 ساعة.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، أنها ما زالت تعمل على إعداد ضوابط وتنظيمات العمل بما نص عليه قرار مجلس الوزراء بشأن المقابل المالي؛ بحيث لا تكون القيمة موحدة لكل المنشآت وفي كل المناطق والمحافظات.

ولفتت الوزارة في بيانها، إلى أنه سيتم مراعاة الأنشطة التجارية التي قضى القرار بإعفائها من ذلك؛ لاحتياج المجتمع لها؛ مثل الأنشطة الطبية ومرافق الإيواء، ومحطات وقود الطرق السريعة.

ونوهت الوزارة، على أنه سيتم الأخذ في الاعتبار عند إقرار قيمة المقابل المالي، مراعاة طبيعة الأنشطة ومواقعها في المدن وفق معايير محددة، بما يحقق الأهداف المرجوة من القرار.

وشددت وزارة الشؤون البدلية والقروية على حرصها بتسهيل متطلبات الأعمال للقطاع الخاص وتيسيرها؛ تمكيناً للمنشآت التجارية وتحفيزاً لأعمالها.

وقرر مجلس الوزراء السعودي، منتصف الشهر الجاري، السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية – وفقاً للاعتبارات التي يقدرها.

وقال وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية للتخطيط والبرامج، إن قرار السماح بفتح المحال التجارية لمدة 24 ساعة يتعلق بفتح المحلات والأنشطة التجارية بعد الساعة 12 منتصف الليل؛ وفق ضوابط شفافة ومحددة ستصدرها الوزارة، ولا علاقة له بإقفال المحال أوقات الصلاة، مؤكداً أن جميع القرارات السابقة في هذا الشأن نافذة.

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