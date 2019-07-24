تقرير: "نيسان" تعتزم خفض 10 آلاف وظيفة

مباشر: كشفت تقارير صحفية أن شركة "نيسان" تعتزم خفض 10 آلاف وظيفة، رغبة منها في دعم أعمالها وسط استمرار انخفاض الأرباح.

وقال شخص مطلع على الأمر لوكالة "رويترز" اليوم الأربعاء إن عدد الوظائف المقرر خفضها هو جزء من الخفض الوظيفي بمقدار 4.8 ألف وظيفة الذي أعلنته الشركة في مايو/آيار الماضي.

وأضاف المصدر أن "نيسان" ستنفذ الخفض في مصانعها الخارجية والتي لديها معدل منخفض لاستغلال القدرات.

وأكد المصدر أن "نيسان" ستعلن خطتها عند إفصاح نتائج الأعمال غداً الخميس.

ويتجاوز الخفض الوظيفي المقرر 7 بالمائة من إجمالي القوة العاملة لديها والتي تصل إلى 138 ألف فرد.

وتستهدف مصنعة السيارات اليابانية من ذلك تحسين الهوامش الربحية في في الولايات المتحدة.

وفي مايو/آيار الماضي خفضت الشركات تقديرات أرباحها التشغيلية بنحو 28 بالمائة عن العام المالي 2019-2020 وذلك إلى مستوى 230 مليار ين (2.1 مليار دولار) وهو أدنى مستوى منذ العام المالي (2008-2009).

وفي نهاية تعاملات اليوم ارتفع سهم "نيسان" بنحو 1 بالمائة.