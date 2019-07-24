الإحصاء السعودية: التضخم بأسعار الجملة يرتفع 2.1% خلال يونيو

الرياض – مباشر: ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الجملة بالمملكة العربية السعودية خلال شهر يونيو/ حزيران 2019 بنحو 2.1 بالمائة على أساس سنوي.

وجاء الارتفاع، وفقا للتقرير الشهري لهيئة الإحصاء السعودية، الصادر اليوم الأربعاء؛ نتيجة زيادة الأسعار بقسم المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 5.7 بالمائة وقسم السلع الأخرى بنحو 1 بالمائة.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بأسعار الجملة في السعودية بنسبة 0.1 بالمائة خلال يونيو/ حزيران مقارنة بشهر مايو/ أيار الماضي

ووصل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة بنهاية الشهر الماضي إلى 119.2 نقطة، مقارنة بـ 119.1 نقطة في الشهر السابق، و116.7 نقطة في يونيو/ حزيران من عام 2018.

وخلال شهر مايو/ أيار 2019، سجل الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة العربية السعودية ارتفاعا نسبته 2.2 بالمائة على أساس سنوي.

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