وصول أول رحلة حج من تونس ضمن مبادرة طريق مكة(صور)

الرياض ـ مباشر: وصلت أول رحلة حج من الجمهورية التونسية إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ضمن طلائع الحجاج المستفيدين من مبادرة طريق مكة.

وصرح القنصل التونسي لدى المملكة سامي السعيدي، لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن تونس أول دولة عربية طبقت مبادرة طريقة مكة، بهدف تيسير الإجراءات منذ المغادرة من تونس وحتى الوصول إلى المملكة.

وأضاف السعيدي أن المبادرة تختزل كثيراً من الوقت والجهد للحجاج والقائمين على خدمة الحجاج من الطرفين.

وتابع: مبادرة طريق مكة ساعدت بشكل كبير في إنهاء إجراءات السفر والدخول في وقت قياسي جداً".

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