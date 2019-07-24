"دويتشه بنك" يُسجل خسائر بأكثر من التوقعات في الربع الثاني

مباشر: ارتفعت خسائر "دويتشه بنك" في الربع الثاني من العام الجاري بأكثر من التوقعات، كما سجل انخفاضاً في الإيرادات.

وكشفت نتائج أعمال المصرف الألماني اليوم لأربعاء أنه سجل صافي خسائر بقيمة 3.15 مليار يورو في الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران الماضي، مقابل أرباح بقيمة 401 مليون يورو في فترة المقارنة من 201.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن البنك سيُسجل خسائر بقيمة 1.7 مليار يورو في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران الماضي.

وتراجعت إيرادات "دويتشه بنك" في الربع الثاني من العام الجاري عند مستوى 6.20 مليار يورو، مقابل إيرادات بقيمة 6.59 مليار يورو في فترة المقارنة العام الماضي.

وانخفضت إيرادات المصرف الألماني من الأعمال التجارية والخاصة العالمية بنحو 3 بالمائة إلى 366 مليون يورو.

كما هبطت إيراداته من إدارة الثروات بنسبة 9 بالمائة عند 429 مليون يورو.

وفي الشهر الجاري أعلن "دويتشه بنك" خطة إعادة هيكلة وتحولات استراتيجية تستهدف خفض 18 ألف وظيفة بحلول 2020.

كما أعلن "دويتشه بنك" عزمه لخفض توزيعات الأرباح على المساهمين عن العام الجاري و2020.

وبحلول الساعة 9:15 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط سهم "دويتشه بنك" بنحو 4 بالمائة عند 6.85 يورو.