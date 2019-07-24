الدولار الأمريكي يرتفع عالمياً قرب أعلى مستوى بـ5 أسابيع

مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسة خلال تعاملات اليوم الأربعاء قرب أعلى مستوى في 5 أسابيع، مع زيادة تقديرات النمو الاقتصادي الأمريكي من جانب صندوق النقد الدولي.

ورفع صندوق النقد الدولي تقديرات النمو الاقتصاد لدى الولايات المتحدة عن العام الجاري بنحو 0.3 بالمائة إلى 2.6 بالمائة، وفيما أبقى على توقعات النمو للعام المقبل عند 1.9 بالمائة.

وبحلول الساعة 8:45 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.1 بالمائة إلى 1.1136 دولار، بينما هبط أمام الين بنسبة 0.2 بالمائة عند 108.05 ين.

وهبطت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 بالمائة مُسجلة 1.2454 دولار، بينما صعدت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.1 بالمائة عند 0.9865 فرنك.

وخلال تلك الفترة زاد مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.06 بالمائة إلى 97.746، وذلك بعد أن سجل 97.810 في وقت سابق من التعاملات.

ويترقب المستثمرون غداً اجتماع السياسة النقدية داخل البنك المركزي الأوروبي وسط توقعات أن يخفض معدل الفائدة.

كما من المقرر أن يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماع سياساته النقدية في الأسبوع المقبل وسط توقعات تخفيض معدل الفائدة.

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي والخدمي في الولايات المتحدة.