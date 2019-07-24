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هيئة المدن الاقتصادية تتفق مع "فيرجن هايبرلوب" لبناء مركز بالسعودية

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هيئة المدن الاقتصادية تتفق مع "فيرجن هايبرلوب" لبناء مركز بالسعودية هيئة المدن الاقتصادية تتفق مع "فيرجن هايبرلوب" لبناء مركز بالسعودية

الرياض – مباشر: وقعت هيئة المدن الاقتصادية وهايبرلووب ون، اتفاقية تعاون؛ لإجراء دراسة جدوى لبناء مركز للتميز لفيرجين هايبرلووب ون في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن مركز التميز سوف يشمل اختبارات للمسار، ومركزا للبحث والتطوير وورشة لصناعة العربات.

وأضافت الهيئة، أنه من المتوقع أن يخلق 6 آلاف فرصة عمل ذات تقنية عالية في قطاع النقل.

وتم توقيع الاتفاقية خلال زيارة وفد هيئة المدن الاقتصادية مختبر الابتكار التابع لمنظمة الصحة العالمية في لوس أنجلوس، وديفلوب في نيفادا بالولايات المتحدة الأمريكية.

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