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انكماش النشاط الصناعي في منطقة اليورو لأدنى مستوى منذ 2013

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انكماش النشاط الصناعي في منطقة اليورو لأدنى مستوى منذ 2013 انكماش النشاط الصناعي في منطقة اليورو لأدنى مستوى منذ 2013

مباشر: انخفض النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الشهر الجاري وذلك إلى أدنى مستوى في 3 أشهر، وسط انكماش النشاط الصناعي لأدنى مستوى في نحو 7 سنوات.

وكشفت البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات لدى منطقة اليورو اليوم الأربعاء أنه سجل 51.5 نقطة في يوليو/تموز الجاري، مقابل مستوى 52.2 نقطة في يونيو/حزيران.

وأوضحت البيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي داخل منطقة اليورو سجل 46.4 نقطة في الشهر الجاري وهو أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان 2013، مقابل انكماش عند مستوى 47.6 نقطة في يونيو/حزيران.

ويفصل مستوى 50 نقطة حاجز النمو عن الانكماش داخل النشاط، حيث أنه حينما يتجاوز مستوى 50 نقطة فأن ذلك إشارة إلى النمو، أما مستوى أدنى 50 نقطة فأن ذلك يعني انكماش النشاط.

وكانت التوقعات أشارت إلى أن المؤشر سيستقر عند مستويات الشهر الماضي.

فيما سجل مؤشر مديري المشتريات الخدمي في يوليو/تموز الجاري مستوى 53.3 نقطة، مقابل مستوى 53.6 نقطة في الشهر الماضي.

وأوضحت البيانات أن إجمالي التدفقات من العمل الجديد في حالة ركود تقريبًا، فيما تراجعت معنويات العمل إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر عام 2014.

كما تباطأ النمو الكلي للأعمال الجديدة إلى أدنى مستوى له منذ خمسة أشهر.

وفي ألمانيا فأن مؤشر مديري المشتريات سجل مستوى 51.4 نقطة في يوليو/تموز الجاري، مقابل مستوى 52.6 نقطة في الشهر الماضي.

أما مؤشر مديري المشتريات الصناعي داخل أكبر أوروبي فانكمش عند أدنى مستوى في 7 سنوات مُسجلاً 45 نقطة.

وبحلول الساعة 8:40 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض اليورو أمام الدولار بنحو 0.1 بالمائة إلى 1.1137 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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