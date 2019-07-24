ارتفاع أسعار الذهب مع ترقب قرارات البنوك المركزية

مباشر: ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع خفض تقديرات النمو الاقتصادي العالمي، وفي انتظار قرارات البنوك المركزية.

وبحلول الساعة 8:10 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب بنحو 0.2 بالمائة إلى 1424 دولار للأوقية.

وفيما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.4 بالمائة مُسجلاً 1423.61 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية مُسجلاً 97.742.

ويسعى الذهب إلى العودة للتعافي مجدداً بعدما أنهى تعاملات أمس على تراجع، فاقداً 5 دولارات عند التسوية، وذلك بالتزامن مع قوة الدولار الأمريكي.

وخفض أمس صندوق النقد الدولي توقعات النمو الاقتصادي العالمي عن العام الجاري، وبذلك تكون هي المرة الرابعة التي يتم فيها خفض التقديرات في 9 أشهر.

وفي الوقت الراهن يتوقع الصندوق أن يُسجل الاقتصاد العالمي نمو بنسبة 3.2 بالمائة في العام الجاري، وهو مستوى أقل بنحو 0.1 بالمائة عن التوقعات السابقة.

ويتوقع صندوق النقد أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنحو 2.6 بالمائة في العام الحالي، وهو ما يمثل تعديل بالرفع 0.3 بالمائة مقارنة بالتقديرات السابقة.

وفي سياق منفصل فاز بوريس جونسون بزعامة حزب المحافظين البريطاني أمس ليصبح رئيساً للحكومة البريطانية خلفاً لـ"تريزا ماي".

ويترقب المستثمرون غداً انعقاد اجتماع البنك المركزي الأوروبي، وسط زيادة التوقعات بأن يخفض معدل الفائدة.

كما يترقب المستثمرون في الأسبوع المقبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي وسط توقعات أيضاً بأن يخفض معدل الفائدة.

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم البيانات الأولية لمديري المشتريات الصناعي والخدمي في الولايات المتحدة.