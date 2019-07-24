ارتفاع أسعار النفط قبيل إعلان بيانات المخزونات الأمريكية

مباشر: ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في ترقب إعلان بيانات المخزونات الأمريكية، ووسط توقعات أن تشهد تراجعاً حاد.

وبحلول الساعة 8:05 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/آيلول بنحو 0.3 بالمائة إلى 64 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/آيلول بنسبة 0.4 بالمائة عند 57 دولار للبرميل.

وفي الوقت الذي يشهد مضيق هرمز فيه توترات بين إيران والمملكة المتحدة، أعلنت وكالة الطاقة الدولية في الأسبوع الجاري أنها مستعدة للتصرف بسرعة وبحزم في حالة حدوث خلل، لضمان استمرار تزويد الأسواق العالمية بالقدر الكافي.

كما أعلنت الوكالة أن إنتاج النفط يتجاوز الطلب وذلك في النصف الأول من العام الجاري، مما دفع لارتفاع المخزونات العالمية بمقدار 900 ألف برميل يومياً.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق من اليوم بيانات المخزونات والإنتاج عن الأسبوع الماضي.

وكان معهد البترول الأمريكي أعلن أمس انخفاض المخزونات الأمريكية من النفط بمقدار 11 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 يوليو/تموز الجاري عند 449 مليون برميل.