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"نيكي" يرتفع لأعلى مستوى بأسبوعين ونصف بالختام بدعم قطاع الرقائق

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"نيكي" يرتفع لأعلى مستوى بأسبوعين ونصف بالختام بدعم قطاع الرقائق "نيكي" يرتفع لأعلى مستوى بأسبوعين ونصف بالختام بدعم قطاع الرقائق

مباشر: ارتفع مؤشر "نيكي" الياباني في ختام تعاملات اليوم الأربعاء لأعلى مستوى في أسبوعين ونصف، مع الآمال التجارية للمستثمرين، وبدعم قطاع الرقائق.

وفي نهاية الجلسة صد مؤشر "نيكي" بنحو 0.4 بالمائة إلى 21709.6 نقطة/ وهو أعلى إغلاق منذ جلسة 5 يوليو/تموز.

كما زاد مؤشر "توبكس" بنسبة 0.4 بالمائة عند 1575.1 نقطة.

وبحلول الساعة 7:55 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الين أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة إلى 108.04 ين.

وكشفت تقارير صحفية أن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لازارد ومسئولين رفيعي المستوى من الولايات المتحدة سيسافرون إلى الصين يوم الاثنين المقبل للمحادثات التجارية مع أقرانهم هناك.

وواصلت أسهم شركات أشباه الموصلات تسجيل المكاسب، بعدما تلقى القطاع دفعة إيجابية من نتائج الأعمال الفصلية لشركة "تكساس إنستوريومينت".

وصعد سهم "أدفانست" و"سومكو" بنحو 3.9 بالمائة و4.5 بالمائة على الترتيب.

كما ارتفعت أسهم قطاع الشحن بنحو 1 بالمائة، فقفز سهم "نيبون يوسن" بنسبة 1.5 بالمائة.

وصعدت أسهم شركات السيارات "هوندا" و"تويوتا" بنحو 1.3 بالمائة و1.4 بالمائة على الترتيب.

وفيما زاد سهم "نيسان" بنحو 1 بالمائة بعدما أعلنت الشركة خطتها لخفض ما يزيد عن 10 آلاف وظيفة للمساعدة في تدوير أعمالها.

مباشر (اقتصاد)

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