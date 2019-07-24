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تباين أداء الأسهم الأوروبية خلال التعاملات مع إعلان نتائج الأعمال

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تباين أداء الأسهم الأوروبية خلال التعاملات مع إعلان نتائج الأعمال تباين أداء الأسهم الأوروبية خلال التعاملات مع إعلان نتائج الأعمال

مباشر: تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب اجتماع البنك المركزي الأوروبي، وبالتزامن مع إعلان نتائج أعمال الشركات.

وبحلول الساعة 7:45 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر مؤشر "ستوكس600" عند 391.6 نقطة كما استقر مؤشر "داكس" الألماني مُسجلاً 12493.9 نقطة.

وتراجع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.2 بالمائة عند 7539.2 نقطة، بينما هبط مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.1 بالمائة إلى 5611.4 نقطة.

وخلال تلك الفترة انخفض اليورو أمام الدولار بنحو 0.1 بالمائة إلى 1.1136 دولار.

وعند مستهل الجلسة قفز قطاع التكنولوجيا بنحو 0.5 بالمائة، فيما تراجع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.1 بالمائة.

ويترقب المستثمرون غداً انعقاد اجتماع البنك المركزي الأوروبي وسط توقعات أن يتخذ قرار بخفض معدل الفائدة.

وفاز بوريس جونسون أمس بزعامة حزب المحافظين في بريطانيا ومن ثم تولي منصب رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة.

وتعلن الفترة الحالية البنوك والشركات الأوروبية نتائج أعمال الربع الثاني من العام الجاري.

وكشف "دويتشه بنك" اليوم عن تسجيل خسائر بقيمة 3.15 مليار يورو في الربع الثاني من 2019.

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات مديري المشتريات الصناعي والخدمي في منطقة اليورو.

مباشر (اقتصاد)

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