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القطاعات الكبرى تصعد بالمؤشر السعودي في مستهل التعاملات

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القطاعات الكبرى تصعد بالمؤشر السعودي في مستهل التعاملات القطاعات الكبرى تصعد بالمؤشر السعودي في مستهل التعاملات

الرياض - مباشر: جاء سوق الأسهم "تداول"، باللون الأخضر، في مستهل جلسة اليوم الأربعاء، ليعاود مكاسبه بعد 4 جلسات من التراجع، في ظل أداء إيجابي للقطاعات الكبرى.

وارتفع المؤشر العام "تاسي"، 0.12 بالمائة، بحلول الساعة 10:30 بتوقيت السعودية، بمكاسب بلغت 10.31 نقطة، صعد بها إلى 8,806.37 نقطة.

وبلغت كمية التداول، حتى هذه اللحظات نحو 11.67 مليون سهم، بلغت قيمتها 287.5 مليون ريال من خلال 11.77 ألف صفقة.

وغلب اللون الأخضر على أداء القطاعات، بصدارة "الاتصالات"، الذي صعد 0.74 بالمائة، وارتفع قطاع المواد الأساسية 0.25 بالمائة، وسجل "البنوك" ارتفاعا هامشيا نسبته 0.03 بالمائة.

وعلى الجانب الآخر، تراجعت 9 قطاعات، بصدارة "السلع طويلة الأجل" الذي هبط 1.45 بالمائة، تلاه قطاع المرافق العامة، بنسبة تراجع بلغت 0.1 بالمائة.

وعلى مستوى أداء الأسهم، تصدر أسمنت تبوك المكاسب، بارتفاع نسبته 2.39 بالمائة، وكانت أعلى الخسائر لـ"مجموعة السريع"، الذي هبط 9.9 بالمائة.

وفيما يخص أداء "الموازي"، فقد شهد ارتفاعا نسبته 0.31 بالمائة، في تلك الأثناء، مضيفا 11.71 نقطة إلى رصيده، ليصل إلى مستوى 3,826.85 نقطة.

وتراجع سوق الأسهم السعودية "تداول" بشكل ملحوظ، بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، ليسجل تراجعه الرابع على التوالي، وسط هبوط شبه جماعي للقطاعات.

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