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"ريدان" تفتتح فرعاً جديداً بمدينة مكة

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"ريدان" تفتتح فرعاً جديداً بمدينة مكة "ريدان" تفتتح فرعاً جديداً بمدينة مكة

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة ريدان الغذائية، المدرجة بالسوق الموازي السعودي، عن افتتاح فرعها الجديد بمدينة مكة المكرمة.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الأربعاء، أن الفرع الجديد يقع في حي الشبيكة على شارع إبراهيم الخليل - أبراج جبل عمر.

وأشارت إلى أن الأثر المالي للفرع الجديد، سوف يظهر بإيرادات الشركة خلال الربع الثالث لعام 2019م.

وأعلنت الشركة، في بداية يوليو / تموز الجاري، عن افتتاح أول فرع فرانشايز لها بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، على شارع الجميرا.

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