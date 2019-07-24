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أسمنت تبوك تتحول للربحية بالربع الثاني لتحسن أسعار البيع

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الرياض ـ مباشر: تحولت شركة أسمنت تبوك للربحية بالربع الثاني من 2019، مقارنة بصافي خسائر للربع المماثل من 2018، وقفزت أرباح الشركة 147.38 بالمائة، مقارنة بالربع السابق.

وكشفت البيانات المالية للشركة على "تداول" اليوم الأربعاء، تحقيق صافي ربح بلغ 8.98 مليون ريال بالربع الأول من العام الحالي، مقابل خسائر صافية بلغت 36.08 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت الشركة تحقيق أرباح إلى زيادة الإيرادات نتيجة تحسن متوسط سعر البيع على الرغم من نقص كميات المبيعات وزيادة المصروفات التسويقية غير المتكررة.

وأشارت إلى أن تحولها للربحية يعود كذلك إلى تحصيل أرباح استثمارات في أدوات حقوق ملكية، وعكس انخفاض في قيمة المخزون نتيجة إعادة التقييم.

وعلى مستوى النصف الأول، سجلت الشركة صافي أرباح بلغ 12.61 مليون ريال، مقابل خسائر صافية قيمتها 47.3 مليون ريال، بالنصف الأول من العام الماضي.

وتحولت الشركة للربحية بالربع الأول من 2019، بأرباح صافية بلغت 3.63 مليون ريال، مقابل صافي خسائر بقيمة 11.23مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

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