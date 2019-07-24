"صدق" تعمق خسائرها بالربع الثاني لانخفاض إيرادات غير تشغيلية

الرياض ـ مباشر: ارتفعت خسائر الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) نحو 30.77 بالمائة خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بخسائر الربع المماثل من 2018.

وكشفت البيانات المالية للشركة على "تداول" اليوم الأربعاء، ارتفاع صافي الخسائر إلى 1.7 مليون ريال بالربع الأول من العام الحالي، مقال 1.3 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الخسائر، إلى لانخفاض الإيرادات غير التشغيلية مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2018م.

وعلى أساس ربعي، تحولت الشركة للخسائر مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت نحو 3 ملايين ريال.

وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 1.3 مليون ريال بالنصف الأول من 2019، مقابل خسائر صافية بقيمة 1.1 مليون ريال، خلال نفس الفترة من 2018.

وقفزت أرباح الشركة نحو 16645 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 3 ملايين ريال مقارنة بـ 170 ألف ريال للربع الأول من العام الماضي.

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