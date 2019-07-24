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تغطية اكتتاب الأفراد بالطرح العام لـ"عطاء التعليمية" 426%

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تغطية اكتتاب الأفراد بالطرح العام لـ"عطاء التعليمية" 426% تغطية اكتتاب الأفراد بالطرح العام لـ"عطاء التعليمية" 426%

 الرياض ـ مباشر: أعلنت إتش إس بي سي العربية ، المستشار المالي ومدير الاكتتاب، ومتعهد التغطية للطرح العام الأولي لشركة عطاء التعليمية، عن انتهاء الاكتتاب العام في أسهم بنسبة تغطية بلغت 426 بالمائة، للمكتتبين الأفراد. 

وقالت الشركة، في بيان اطلع عليه "مباشر"، اليوم الأربعاء، إن عدد المكتتبين بلغ 38.56 ألف مكتتب قاموا بضخ 148 مليون ريال.

وأشارت إلى أنه تم تخصيص 1.2 مليون سهم للمكتتبين الأفراد بسعر 29 ريالاً سعودياً، تمثل 10 بالمائة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، بينما تم تخصيص 10.8 مليون سهم للمؤسسات تمثل 90 بالمائة.

كما نوهت إلى أن اكتتاب المؤسسات في شركة عطاء التعليمية قد شهد تغطية بلغت 202 بالمائة من إجمالي الأسهم المطروحة.

وشهدت عملية بناء سجل الأوامر طلبات من كافة شرائح المكتتبين المؤسساتيين داخل المملكة، بالإضافة إلى ورود طلبات متعددة لصالح مستثمرين أجانب يشملون المستثمرين الخليجيين والمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة التي تخطت أكثر من ثلث حجم الطرح.

وأوضحت إتش إس بي سي العربية السعودية أنه وفق المعلومات الواردة في نشرة إصدار شركة عطاء التعليمية؛ فإن الجهات المتسلَّمة سوف تلتزم بإجراءات رد الفائض غداً الخميس 25 يوليو/تموز.

وأكدت على أنه سوف يتم إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول) بعد استيفاء جميع المتطلبات والإجراءات ذات العلاقة.

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