تعلن شركة أسمنت تبوك عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2019م ( ستة أشهر )

بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب تحقق أرباح خلال الربع الحالي مقارنة بخسارة خلال الربع المماثل من العام السابق إلى :

1. زيادة الإيرادات نتيجة تحسن متوسط سعر البيع على الرغم من نقص كميات المبيعات وزيادة المصروفات التسويقية غير المتكررة.

2. تحصيل أرباح استثمارات في أدوات حقوق ملكية.

3. عكس انخفاض في قيمة المخزون نتيجة اعادة التقييم.

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود زيادة الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بأرباح خلال الربع السابق إلى :

1. انخفاض متوسط التكلفة نتيجة انخفاض و ترشيد المصروفات.

2. تحصيل أرباح استثمارات في أدوات حقوق ملكية.

3. عكس انخفاض في قيمة المخزون نتيجة اعادة التقييم.

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب تحقق أرباح خلال الفترة الحالية مقارنة بخسارة خلال الفترة المماثلة من العام السابق إلى :

1. زيادة الإيرادات نتيجة تحسن متوسط سعر البيع على الرغم من نقص كميات المبيعات وزيادة المصروفات التسويقية غير المتكررة.

2. تحصيل أرباح استثمارات في أدوات حقوق ملكية.

3. انخفاض متوسط التكلفة نتيجة انخفاض وترشيد المصروفات.

4. عكس انخفاض في قيمة المخزون نتيجة اعادة التقييم.

طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم اعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتلائم طريقة العرض الحالية. معلومات اضافية تم فصل قيمة مكاسب اعادة تقييم بقيمة 102 مليون ريال تقريباَ من استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من بند الأرباح (الخسائر) المتراكمة واعادة تبويبها في بند منفصل تحت مسمى " اعادة تبويب" ضمن قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الأولية المختصرة.