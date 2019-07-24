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إعلان الشركة السعودية للأسماك عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )

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إعلان الشركة السعودية للأسماك عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني ) إعلان الشركة السعودية للأسماك عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )
1.الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

2.الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

4.الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وهم السادة/ الخراشي وشركاه وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الربع الثاني والثالث والرابع والسنوي لعام 2019م، والربع الاول لعام 2020م.

5.الموافقة على تحديث لائحة عمل مجلس الإدارة .

6.الموافقة على تحديث سياسة المكافآت والتعويضات .

7.الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة .

8.الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت .

9.الموافقة على سياسة تعارض المصالح.

10.الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ هيثم بن محمد القصيبي ( عضو مستقل) في عمل منافس للشركة.

11.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2018م .

مباشر (اقتصاد)

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