شركة زد السعودية تغلق جولتها الاستثمارية الأولى بقيمة 7.5 مليون ريال

أعلنت شركة زد السعودية المتخصصة في التجارة الالكترونية عن حصولها على استثمار بقيمة ٢ مليون دولار (٧.٥ مليون ريال) في جولتها الاستثمارية الأولى منذ تأسيسها وذلك من مجموعة من شركات رأس المال الجريء ومستثمرين ملائكيين بقيادة صندوق رأس المال الجريء في شركة علم.

ويهدف هذا الاستثمار إلى دعم التوسع في عمليات الشركة للوصول إلى شرائح وأسواق جديدة في قطاع التجزئة، بعد أن حققت الشركة أرقام وصلت إلى أكثر من ١٨٠٠ تاجر تجزئة، قاموا بتنفيذ أكثر من ٣٨٠ ألف طلب بقيمة إجمالية تجاوزت ١٤٠ مليون ريال سعودي.

وتجدر الإشارة إلى أن زد هي شركة سعودية متخصصة في مجال التجارة الالكترونية تهدف إلى تمكين تجّار التجزئة والعلامات التجارية للتحول للتجارة الإلكترونية المتكاملة عن طريق تقديم حل متكامل (متجر، منظومة الخدمات و نجاح التجار)، يساعدهم في التحول للتجارة الالكترونية وخلق طلبات فعلية عبر متاجر الكترونية خاصة ومستقلة لكل تاجر.

تأسست زد عام ٢٠١٧ م في مدينة الرياض على يد كل من مازن الضراب وشريكه سلطان العاصمي. وفريق يضم أكثر من ٣٥ شخصًا طموحهم الأساسي تمكين تجار التجزئة مهما كان حجمهم ونشاطهم من “زيادة” مبيعاتهم.

وقال مازن الضراب مؤسس شركة زد ومدير التسويق فيها : “نشكر لعملاءنا ثقتهم بالشركة منذ تأسيسها، ويأتي هذا الاستثمار لدعم التوسع والنمو الذي تعايشه الشركة حاليًا بشكل يومي ويشهده سوق التجارة الالكترونية في السعودية والمنطقة. بدأنا زد برؤية تقديم التجارة الالكترونية في – صندوق – وبناء علاقة شراكة حقيقة مع التاجر بهدف تمكينه لزيادة مبيعاته ونموه”.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وعلَق سلطان العاصمي، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي قائلاً : “نسعى في زد أن نعيد تعريف قطاع التجزئة عبر حلول التجزئة الالكترونية وحزمة من الحلول التي ستقوم بتطوير القطاع في المنطقة. الأثر الذي أحدثته الشركة في القطاع انعكس عبر نموها الذي وصل لخمسة أضعاف سنوياً ونمو شهري في الطلبات يصل إلى ٢٠٪ عن الشهر السابق. كل هذه مؤشرات لمستقبل واعد ينتظرنا بحول الله”.

يقود هذه الجولة الاستثمارية الذراع الاستثماري لشركة علم، إلى جانب مساهمة صناديق رأس مال جرئ مثل : أرزان من الكويت وصندوق إم أس أيه من الصين إلى جانب مستثمرين ملائكيين مخضرمين.

الجدير بالذكر، أن زد لا تقدم حل تقني فقط للمتاجر، بل يتعدى ما تقوم به هذا الجانب إلى جانب تمكين تاجر التجزئة من التحول للتجارة الرقمية والحديثة كقائد حقيقي لصناعة التغيير في هذا القطاع حيث مكّنت الشركة أكثر من ٢٠ مزود خدمات (شركات توصيل دفع، تجهيز طلبات، تصوير وغيرها) من تقديم خدماتهم للتجار عبر منظومة زد إلى جانب رفع الاستثمار في العنصر البشري وضخ متخصصين في مجال التجارة الالكترونية عبر أكاديمية زد وبرامجها المختلفة لبناء المهارات العملية والتطبيقية في مجال التجارة الرقمية.

قامت الشركة منذ تأسيسها بالمساهمة في بناء شراكات مع جهات متنوعة لخدمة المستفيدين في المملكة، كان أبرز تلك الإسهامات عقد شراكات مع جهات رسمية لتطوير قطاع التجارة الالكترونية مثل : منشآت و مركز النخيل والتمور والغرف التجارية وبنك التنمية الاجتماعية وغيرها من الجهات.