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اليمن.. مقتل قيادي ميداني من "أنصار الله" ومرافقيه بقصف للجيش غرب الجوف

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القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، أن "المدفعية استهدفت تجمعا للحوثيين في مديرية المصلوب غرب الجوف، ما أدى إلى مقتل القيادي الميداني لطفي صالح الميموني، المكنى أبو صالح القوبري، مع عدد من مرافقيه".

© REUTERS / Fawaz Salman

في السياق، "قصفت المدفعية تجمعات ومواقع تمركز للحوثيين في جبهة حام بمديرية المتون غرب الجوف، ملحقة بهم خسائر في العدد والعدة".

من جهة ثانية، ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن مقاتلي الجماعة قنصوا 5 جنود في جبهة حام بمديرية المتون غرب الجوف.

وتقود تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.

SputnikNews

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