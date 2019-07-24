هاتف Honor 20 Pro يحقق المركز الثاني في اختبارات DxOMark

أطلقت العلامة التجارية هونر (Honor) هاتفها الذكي متعدد الأغراض (Honor 20 Pro)، والذي صمم ليمكن مستخدميه من التقاط الصور والفيديوهات المؤثرة ذات الجودة العالية دون المساومة على أي من الميزات الأخرى.

وزود (Honor 20 Pro) بأحدث تقنيات التصوير والفيديو، مما جعله في قمة قائمة المنصة المتخصصة في تقييم أداء الكاميرا (DxOMark) بسبب امتلاكه لإحدى أبرز كاميرات الهواتف الذكية اليوم.

وحقق هاتف (Honor 20 Pro) في فحص الكاميرا الشامل الذي تُجريه منصة (DxOMark) معدل 111 نقطة، والذي يُعد من أعلى المعدلات على الإطلاق، حاصدًا المرتبة الثانية في التصنيف.

وحصد الهاتف تصنيفه العالي بفضل أداء الكاميرا ونظامي تثبيت الصورة البصري (OIS) والرقمي (EIS).

ويجري إدارة عدسة الكاميرا فائقة الوضوح بدقة 48 ميجابيكسل وعدسة الكاميرا المقربة بدقة 8 ميجابيكسل عبر نظام تثبيت الصورة المزدوج ذو الأربعة محاور، والذي يساعد في تحقيق أفضل النتائج الممكنة للصور ومقاطع الفيديو في الإضاءة المنخفضة أو أثناء الحركة.

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وقال كريس سن بيغونغ، رئيس هونر (Honor) في الشرق الأوسط وأفريقيا: أصبحت الكاميرا أحد أهم عناصر الهاتف الذكي اليوم، ويجمع (Honor 20 Pro) بين الهيكل المتين والبرامج القوية معاً في أحد أبرز تصاميم الهواتف الذكية.

وأضاف “أثمرت تقنيات الجهاز واهتمام الشركة بالبحث والتصميم في حصول نظام الكاميرا على أحد أعلى التصنيفات لدى (DxOMark)، ويُعتبر هذا الإنجاز شهادة على التزامنا بعملائنا الذين نهدف لتزويدهم بتجربة مستخدم محسنة ومطورة في كل جانب من جوانب منتجاتنا”.

ويستطيع هاتف (Honor 20 Pro) التقاط الصور حتى في الأماكن المنخفضة الإضاءة بفضل نظامي تثبيت الصورة البصري (OIS) والرقمي (EIS) الذين يُخففان من تأثير الاهتزاز عند التقاط الصور.

ويضمن الهاتف للمستخدمين جودة فائقة عند التقاط الصور وتصوير الفيديوهات في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وقد تؤدي عدسة الكاميرا ذات الزاوية الواسعة للغاية في هاتف (Honor 20 Pro) إلى تغبيش الصورة في كثير من الأحيان، وهنا يأتي دور العدسة بدقة 16 ميجابيكسل التي تمتاز بتقنية التصحيح المتخصصة وتثبيت الصورة الرقمي (EIS).

ويمكن استخدام هذه الخاصية لتصوير مقاطع فيديو إبداعية لتكون أفضل حل لتصوير الأحداث الكبيرة.