أخبار عاجلة

ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل بعد قرارات البنك المركزي -
8 الصبح -"العلمين الجديدة": جاهزة لاستفبال 4 ملايين نسمة -
8 الصبح - "الزراعة" تطرح 3 ألاف أضحية بأسعار مخفضة -
8 الصبح - خلال زيارته للإسكندرية ..رئيس الوزراء يدشن تشغيل 15 أتوبيسا كهربائيا -
8 الصبح - أبرز ما جاء في الصحافة المصرية بتاريخ 26-7-2019 -
8 الصبح - السيسي ينعي "السبسي"..ويؤكد : سيرته ستظل حية في وجدان الشعب التونسي -
8 الصبح - السيسي يتسلم رسالة من رئيس إثيوبيا -
8 الصبح - السيسي لوفود منتدي غاز شرق المتوسط :نسعي لتدشين مركز متكامل للطاقة -
8 الصبح - تعرف علي أسعار الخضروات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 26-7-2019 -
8 الصبح - تعرف علي حالة الطرق من خلال خرائط GOOGLE MAPS -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

لبنان… مذكرة توقيف ضد سيف الإسلام القذافي 

Google+ Print

وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية اللبنانية، أصدر القاضي زاهر حمادة،  المحقق العدلي في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر مذكرات توقيف غيابية في حق عشرة متهمين ليبيين في الملف. 

ومن أبرز الذين صدرت بحقهم مذكرات التوقيف، سيف الإسلام معمر القذافي وعبدالله السنوسي وأحمد رمضان الأصيبعي. 

© AP Photo / Ben Curtis

يأتي الأمر القضائي تمهيدا لإحالة هذه المذكرات إلى الشرطة الدولية "إنتربول" لتعميمها وتنفيذها. 

وأشارت "الوكالة الوطنية" إلى أن وزارة الخارجية الليبية في حكومة الوفاق الوطني رفضت مرارا إبلاغ المدعى عليهم المذكورين وفق الأصول، فجرى إبلاغهم لصقا كما ينص قانون أصول المحاكمات الجزائية.

ويتهم القضاء اللبناني نظام العقيد الراحل معمر القذافي بالمسؤولية عن اختطاف الرجال الثلاثة في 31 أغسطس/ آب 1978.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
الخطوط الجوية البريطانية تعلن استئناف رحلاتها إلى القاهرة 

الخطوط الجوية البريطانية تعلن استئناف رحلاتها إلى القاهرة 

غرق قارب خشبي يحمل 250 شخصا والسلطات الليبية تنقذ 134 وتعلن فقدان 115 آخرين

غرق قارب خشبي يحمل 250 شخصا والسلطات الليبية تنقذ 134 وتعلن فقدان 115 آخرين

الجيش اليمني: قتلى وجرحى من الحوثيين بقصف شرق صعدة

الجيش اليمني: قتلى وجرحى من الحوثيين بقصف شرق صعدة

مصر في حداد ثلاثة أيام على رحيل السبسي

مصر في حداد ثلاثة أيام على رحيل السبسي