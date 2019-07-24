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مصدر عسكري: الدفاعات الجوية تسقط هدفين إسرائيليين انطلقا من الجولان المحتل

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مصدر عسكري: الدفاعات الجوية تسقط هدفين إسرائيليين انطلقا من الجولان المحتل مصدر عسكري: الدفاعات الجوية تسقط هدفين إسرائيليين انطلقا من الجولان المحتل

وأضاف المصدر العسكري إن صواريخ إسرائيلية استهدفت بشكل متزامن كل من تل الأحمر شمال مدينة خان أرنبة الواقعة على تماس المنطقة الأممية العازلة مع الجيش الإسرائيلي في الجولان. 

وكان مراسل "سبوتنيك" في وقت سابق أفاد بـأن المضادات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي قرب المثلث السوري اللبناني مع الجولان المحتل. 

وقال المراسل إنه سمع دوي انفجارات في القسم المحتل من الجولان بالتزامن مع تصدي الدفاعات السورية للأهداف المعادية شمال القنيطرة، مشيرا إلى استهداف إسرائيلي معادي لنقطة رصد عسكرية في تل الحارة الاستراتيجي بريف درعا الشمالي الغربي المحاذي للجولان المحتل.

SputnikNews

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