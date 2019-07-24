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ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل بعد قرارات البنك المركزي
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الجمعة 26 يوليو 2019 09:58 صباحاً
8 الصبح -"العلمين الجديدة": جاهزة لاستفبال 4 ملايين نسمة
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الجمعة 26 يوليو 2019 09:51 صباحاً
8 الصبح - "الزراعة" تطرح 3 ألاف أضحية بأسعار مخفضة
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الجمعة 26 يوليو 2019 09:51 صباحاً
8 الصبح - خلال زيارته للإسكندرية ..رئيس الوزراء يدشن تشغيل 15 أتوبيسا كهربائيا
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الجمعة 26 يوليو 2019 09:51 صباحاً
8 الصبح - أبرز ما جاء في الصحافة المصرية بتاريخ 26-7-2019
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الجمعة 26 يوليو 2019 09:51 صباحاً
8 الصبح - السيسي ينعي "السبسي"..ويؤكد : سيرته ستظل حية في وجدان الشعب التونسي
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الجمعة 26 يوليو 2019 09:37 صباحاً
8 الصبح - السيسي يتسلم رسالة من رئيس إثيوبيا
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الجمعة 26 يوليو 2019 09:37 صباحاً
8 الصبح - السيسي لوفود منتدي غاز شرق المتوسط :نسعي لتدشين مركز متكامل للطاقة
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الجمعة 26 يوليو 2019 09:37 صباحاً
8 الصبح - تعرف علي أسعار الخضروات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 26-7-2019
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الجمعة 26 يوليو 2019 09:37 صباحاً
8 الصبح - تعرف علي حالة الطرق من خلال خرائط GOOGLE MAPS
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الجمعة 26 يوليو 2019 09:37 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
فتح باب الأسئلة في جلسة «اسأل الرئيس» بمؤتمر الشباب في العاصمة الإدارية
مصر
CBC Egypt
الأربعاء 24 يوليو 2019 12:41 صباحاً
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