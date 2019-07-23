اختيار خليفة "ماي" وخفض تقديرات النمو الاقتصادي..الأبرز بالأسواق العالمية اليوم

من:أحمد شوقي

مباشر: تصدر فوز بوريس جونسون برئاسة وزراء بريطانيا مشهد الأحداث في الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بالإضافة إلى خفض تقديرات النمو الاقتصادي العالمي.

وتمكن بوريس جونسون من الفوز بمنصب زعيم حزب المحافظين في المملكة المتحدة ليصبح رئيساً للحكومة البريطانية خلفاً لـ"تريزا ماي".

وتعهد جونسون باتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في موعد المحدد 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ولكن يرى المحللون أن فوز جونسون برئاسة وزراء بريطانيا يزيد من احتمالية البريكست بدون اتفاق.

وللمرة الرابعة في 9 أشهر، خفض صندوق النقد الدولي تقديرات النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.2 بالمائة و3.5 بالمائة خلال العامين الجاري والمقبل على التوالي.

وأرجع صندوق النقد تعديل التوقعات الاقتصادية إلى خفض تقديرات النمو في الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية بنحو 0.3 بالمائة مع وجود مخاطر سلبية.

مؤشرات الأسهم ونتائج أعمال

وارتفعت مؤشرات "وول ستريت" بشكل ملحوظ بنهاية الجلسة حيث ربح "داو جونز" أكثر من 170 نقطة مع التفاؤل بشأن التجارة بعد تقرير صحفي أن زيارة أمريكية للصين الأسبوع المقبل لاستكمال المحادثات التجارية.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع مبيعات المنازل القائمة بالولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات، فيما ارتفعت أسعار المنازل الأمريكية بأقل من التقديرات.

فيما أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة اليوم في النطاق الأخضر مع فوز برويس جونسون برئاسة وزراء المملكة المتحدة.

وفي بيانات اقتصادية، تراجعت طلبيات التصنيع في المملكة المتحدة بأسرع وتيرة منذ 2009.

كما صعد مؤشر "نيكي" الياباني لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع بنهاية تعاملات اليوم بدعم قطاع أشباه الموصلات.

وعلى صعيد نتائج الأعمال، فقد تمكنت شركة "كوكاكولا" من تجاوز توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات خلال الربع الثاني من العام الجاري.

كما تجاوزت شركة "سناب شات" تقديرات المحللين من حيث الإيرادات وعدد المستخدمين خلال الربع الثاني، فيما تفوقت نتائج أعمال "فيزا" على التوقعات.

أما بنك "يو.بي.إس" فقد سجل أفضل أداء للربع الثاني في 9 سنوات.

مكاسب النفط وخسائر الذهب

ارتفعت أسعار النفط بنحو 1 بالمائة عند التسوية للجلسة الثالثة على التوالي مع التوترات الجيوسياسية.

ومن جانبها صرحت وكالة الطاقة الدولية بأنها تراقب الوضع في مضيف هرمز ومستعدة للتصرف إذا لزم الأمر.

ومع مكاسب العملة الأمريكية، تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 5 دولارات عند تسوية تعاملات اليوم.