ارتفاع أرباح وإيرادات "فيزا" بأكثر من التوقعات

مباشر: ارتفعت أرباح وإيرادات شركة "فيزا" خلال الربع المالي الثالث من العام الجاري بأكثر من توقعات المحللين.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة الأمريكية الصادرة اليوم الثلاثاء، أنها سجلت صافي أرباح بقيمة 3.10 مليار دولار خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، مقابل أرباح بنحو 2.32 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018.

وسجلت "فيزا" أرباحاً للسهم باستثناء البنود والمواد غير المتكررة عند 1.37 دولار في الربع المالي الثالث من العام الجاري مقابل 1.20 دولار للسهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، ومقارنة مع تقديرات بـ1.33 دولار.

كما ارتفعت الإيرادات بنحو 11 بالمائة إلى 5.84 مليار دولار في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، مقارنة مع عند 5.24 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2018.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن إيرادات "فيزا" ستشهد ارتفاعاً عند مستوى 5.7 مليار دولار في الربع المالي الثالث.

وكشف البيان عن ارتفاع حجم المدفوعات والمعاملات المالية بنحو 9 بالمائة و12 بالمائة على التوالي خلال الربع المالي الثالث على أساس سنوي.

وأنهى سهم "فيزا" تعاملات اليوم على ارتفاع بنحو 0.2 بالمائة إلى 180.90 دولار، لكنه تراجع بشكل طفيف في تعاملات ما بعد الجلسة.