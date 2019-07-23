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وزارة الحج السعودية تحذر من التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة

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الرياض - مباشر: حذرت وزارة الحج والعمرة من المواقع الإلكترونية المشبوهة التي تزعم تقديم خدمات الحج.

وأشارت الوزارة، اليوم الثلاثاء، إلى أن تلك المواقع تقوم بالتصيد الاحتيالي للحصول على معلومات المستخدمين.

ودعت الوزارة، عموم الراغبين في أداء مناسك الحج إلى عدم التعامل مع تلك المواقع، حاثة الجميع على التوجه للقنوات الرسمية لإنهاء الإجراءات اللازمة.

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مباشر (اقتصاد)

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