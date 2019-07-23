عدد مستخدمي "سناب شات" يتجاوز التوقعات.. والإيرادات تقفز 48%

مباشر: تجاوزت إيرادات "سناب شات" تقديرات المحللين بعدما ارتفعت بنحو 48 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري، كما زاد عدد المستخدمين بفارق كبير عن التوقعات.

وكشفت الشركة الأمريكية المالكة لتطبيق سناب شات، اليوم الثلاثاء، إنها حققت خسائر بنحو 255.17 مليون دولار (19سنتاً للسهم) في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، مقابل خسائر بقيمة 353.31 مليون دولار (27 سنتاً للسهم) خلال نفس الفترة من عام 2018.

وفيما يتعلق بنصيب سهم "سناب شات" من الخسائر باستثناء البنود والمواد غير المتكررة فبلغ 6 سنتات للسهم في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 14 سنتاً للسهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن نصيب السهم من الخسائر سيسجل 10 سنتاً للسهم خلال نفس الفترة.

فيما ارتفعت إيرادات سناب شات إلى 388.02 مليون دولار في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، مقابل 262.26 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المنقضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن إيرادات سناب شات سترتفع عند 359.7 مليون دولار.

وكشفت الشركة أن عدد المستخدمين النشطين يومياً على تطبيق سناب شات ارتفع إلى 203 مليون مستخدم خلال الربع الثاني من العام الجاري، ومقارنة مع 188 مليون مستخدم في الربع المقارن من 2018.

وعلى أساس فصلي، ارتفع عدد المستخدمين النشطين يومياً بنحو 13 مليون مستخدم.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن عدد المستخدمين سوف يسجل 192.4 مليون مستخدم خلال نفس الفترة.

وتتوقع الشركة الأمريكية أن تسجل إيرادات تتراوح بين 410 إلى 435 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وعند نهاية تعاملات اليوم، ارتفع سهم "سناب شات" بنحو 4.8 بالمائة إلى 14.83 دولار، كما صعد باكثر من 11 بالمائة في تداولات ما بعد الجلسة.